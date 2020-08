Bei Pentling Unfall auf der Autobahn – 59-Jährige setzt ihr Auto auf die Leitplanke

Am Samstag, 29. August, gegen 11.10 Uhr, befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw die Autobahn A93 in nördliche Richtung. Am Autobahnkreuz Regensburg wollte die auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg einfahren. Dabei verlor die Fahrzeugführerin im Kurvenbereich der Überleitung von der A93 auf die A3 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw.