1.000 Euro Schaden Die Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Regenstauf

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, 27. August, in der Zeit zwischen 8 bis 12 Uhr gegen einen in der Pfälzer Straße in Regenstauf geparkten Toyota und beschädigte diesen.