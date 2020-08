Ladendiebstahl Nicht bezahlt – 50-Jährige wollte mit Waren im Wert von 112 Euro abhauen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 27. August, wurde eine 50-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Regensburger Straße vom Verkaufspersonal angehalten, nachdem sie ohne zu zahlen die Kasse passiert und verschiedene Artikel wie Bekleidungsstücke und Zeitschriften einstecken hatte.