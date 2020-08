Sachbeschädigung Brems- und Beleuchtungskabel eines geparkte Anhängers durchtrennt

Foto: Ursula Hildebrand

Bereits zum dritten Mal wurde im Zeitraum von Juli bis August ein Pkw-Anhänger, der in der Sonnenstraße in Regensburg am Straßenrand stand, von einer unbekannten Person mutwillig beschädigt.