10.000 Euro Schaden Vorfahrt missachtet – ein Leichtverletzter

Foto: 123rf.com

Ein 71 - jähriger Mann befuhr am Dienstag, 25. August, gegen 11.15 Uhr, mit seinem Mercedes die Fuchsmühler Straße in Pfakofen und wollte von dort in die Ortsstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fiat, der von einem 56-jährigen Fahrzeugführer gelenkt wurde.