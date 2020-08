Strafanzeige erstellt Polizei findet bei Personenkontrolle Rauschgift bei einem 18-Jährigen

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 26. August, gegen 0.15 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann in der Schwandorfer Straße in Regenstauf einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei genauerer Betrachtung der Person kam eine geringe Menge Rauschgift zum Vorschein.