Schneidbrenner im Einsatz Dämmmaterial überhitzt und sorgt für Schwelbrand an einer Wellblechfassade

Foto: 123rf.com

Am Montag, 24. August, gegen 16.20 Uhr, war ein Arbeiter in einem ehemaligen Industriegebäude in Willmering damit beschäftigt, Metallregale mit einem Schneidbrenner zu zerkleinern. Aus bislang unbekannten Gründen erhitzte sich dabei das Dämmmaterial der Außenfassade aus Wellblech und es kam zu einem Schwelbrand.