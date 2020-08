11.500 Euro Schaden 19-jährige Autofahrerin übersieht Pkw einer 18-Jährigen und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 23. August, kurz vor Mitternacht ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Adam-Wild-Straße – Marienstraße in Furth im Wald. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Neukirchen beim Heiligen Blut wollte an der Kreuzung nach links in die Adam-Wild-Straße einfahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 18-jährigen Furtherin.