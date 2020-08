Die Polizei ermittelt Dubioser Spendensammler in Cham aktiv

Am Montag Nachmittag wurde im Bereich der Rodinger Straße durch den Detektiv eines Verbrauchermarktes ein Mann beobachtet, der die Kunden ansprach und Geld überreicht bekam. Als der Detektiv den Mann daraufhin fragte, was er da mache, vernichtete dieser eine in seinen Händen befindliche Seite Papier. Durch die Polizei wurde aus den Resten festgestellt, dass es sich um eine Sammelliste gehandelt hatte. Der rumänische Mann hatte angeblich für behinderte und taubstumme Kinder gesammelt.