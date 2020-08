Von Sonne geblendet Autofahrer erfasst 61-jährige Fußgängerin – Frau wird mittelschwer verletzt

Am Donnerstag, 20. August, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Wenzenbach und übersah dabei eine 61-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde von dem Pkw touchiert, zu Boden gedrückt und dadurch mittelschwer verletzt.