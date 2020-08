Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Dieb klaut Werkzeuge und Baugeräte im Wert von 2.500 Euro aus einer Garage

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag auf Mittwoch, 17. auf 19. August, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Brahmsstraße in Regenstauf und entwendete daraus verschiedene Werkzeuge und Baugeräte.