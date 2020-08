Kontrolle in Regensburg Mehr als 60 Geisterradler verwarnt

Foto: 123rf.com

Die Regensburger Polizeidienststellen führten am Donnerstag, 20. August, im Stadtgebiet Kontrollen durch. Schwerpunkt waren Fahrradfahrer und E-Fahrzeugführer, die insbesondere in den Sommermonaten häufig in Regensburg unterwegs sind.