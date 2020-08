Unfallflucht geklärt Aufmerksamer Zeuge notiert sich das Kennzeichen eines 83-jährigen Unfallflüchtigen

Am Montag, 17. August, gegen 15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waldmünchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Waldmünchen. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem VW beim Ausparken gegen einen ebenfalls am Parkplatz abgestellten Pkw-Anhänger und beschädigte diesen im Heckbereich. Nach dem Zusammenstoß setzte der ältere Herr seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern.

Durch das aufmerksame Verhalten eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers, der sich das Kennzeichen des Flüchtigen notierte, konnte der Vorfall durch die Polizei Waldmünchen aufgeklärt werden.

Der Verursacher muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden an sich liegt an beiden Fahrzeugen in unteren dreistelligen Bereich.