Verkehrsunfall 18-Jährige kracht frontal in die Leitplanke und wird leicht verletzt

Am Dienstagmorgen, 18. August, kurz nach 6 Uhr, kam es auf der Staatstraße zwischen Stamsried und Pösing zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin aus Stamsried geriet in einer Linkskurve vor Freundelsdorf nach rechts ins Bankett.

Stamsried. Nachdem sie übersteuerte, überquerte sie die Fahrbahn und stieß frontal in die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Fahrerin selbst kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.