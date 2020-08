Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter belästigt 39-Jährige – unmoralisches Angebot in der Warteschlange einer Videothek

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 17. August, kam es in einer Videothek in der Rilkestraße in Regensburg zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen.