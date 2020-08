Wildunfall Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Rehkitz schwer verletzt

Foto: Ralf Matok/123rf.com

Am Sonntag, 16. August, war ein 48-jähriger Triumph-Fahrer in den späten Abendstunden von Miltach in Richtung Altransberg unterwegs. Etwa auf Höhe Untervierau lief ihm ein Rehkitz direkt vors Motorrad. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte er und das Rehkitz starb.