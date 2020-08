Quadfahrer gesucht Moped-Fahrer überholt, gerät ins Schlingern und verletzt sich schwer

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. August, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit einem nicht versicherten Kleinkraftrad –für den ein Versicherungskennzeichen erforderlich gewesen wäre – in Falkenstein die Straubinger Straße ortseinwärts. In einer langgezogenen und abschüssigen Linkskurve überholte er einen bislang unbekannten Quadfahrer und ein anderes Moped eines Bekannten.