Crash bei Pentling Rote Ampel missachtet – zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, 13. August, 20.10 Uhr, war eine Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda auf der Bundesstraße B16 in Richtung Bad Abbach unterwegs, als es zum Unfall kam.

Pentling. Als sie sich dem Einmündungsbereich zur Autobahn A93 näherte, zeigte die Lichtzeichenanlage in ihrer Fahrtrichtung Grünlicht. Dies wurde auch durch einen unbeteiligten Zeugen bestätigt. Im gleichen Moment näherte sich von rechts ein Fahrzeuglenkerin mit ihrem Toyota und fuhr von der A93 kommend in die B16 ein, da sie nach links in Richtung Regensburg fahren wollte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand müsste die Fahrerin dabei das Rotlicht missachtet haben. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei die Fahrerinnen jeweils leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. An der Unfallstelle unterstützten die Feuerwehren aus Pentling und Großberg.