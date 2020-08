Feuerwehr rückte an Pyrotechnik zu Filmzwecken abgebrannt – Anwohner vermuteten Brand

Mehrere Anwohner der Frankenstraße in Regenstauf meldeten am Mittwoch, 12. August, gegen 23 Uhr, bei der ILS Regensburg Rauch- und Brandgeruch in ihrer Straße.