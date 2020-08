20.000 Euro Schaden Motorradfahrer bei Unfall mit Opel lebensgefährlich verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 8. August, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 32 Jahre alte Opel-Fahrerin mit ihrem 64-jährigen Beifahrer die Staatsstraße 2146 von Geigant kommend in Richtung Waldmünchen. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer in entgegenkommende Richtung. Offenbar übersah die Frau den Motorradfahrer an der Einmündung zur Kreisstraße 39 und bog nach links in diese ab, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.