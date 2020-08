Gegen Baum geprallt Arbeiter bei Baumfällarbeiten in Obertraubling schwer verletzt

Am Freitag, 7. August, um 10 Uhr, wurden in Obertraubling in der Mühlfeldstraße gewerbliche Baumfällarbeiten durchgeführt. Hierbei wurde von einem Arbeiter auf einer Hebebühne an einem Baum mit Kettensäge ein Teilstück in einer Höhe von 6 bis 7 Metern abgeschnitten.