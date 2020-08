Einsatz am Samstagmorgen Brand in einem Kiosk am Guggenberger See

Foto: 123rf.com Am Samstag, 1. August, gegen 6.42 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle ein Notruf mit der Mitteilung ein, dass aus einem Kiosk an der Ostseite des Guggenberger Sees in Neutraubling eine Rauchentwicklung wahrzunehmen sei. Neutraubling. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Streife der PI Neutraubling waren bereits Flammen sichtbar, die aus dem Kiosk schlugen. Nach erster Einschätzung dürfte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. Die Straße an der Ostseite des Guggenberger Sees ist aufgrund des Einsatzes für die Durchfahrt gesperrt. Im Einsatz befinden sich aktuell die Feuerwehren Neutraubling und Rosenhof. Eine Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Über weitere Entwicklungen wird nachberichtet.