Nachfolge Dieter Weidauer ist neuer Kontaktbeamter in der Polizeiwache Lappersdorf

Polizeihauptkommissar Dieter Weidauer heißt ab 1. August der neue Kontaktbeamte der Polizeiwache Lappersdorf. Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Josef Rewitzer, der in den Ruhestand tritt.

Lappersdorf. Mitte der 1980er Jahre war absehbar, dass sich die Gemeinde Lappersdorf rapide weiterentwickeln und wachsen wird. Im Jahr 1988 hatte die Gemeinde 11.500 Einwohner, im Jahr 2020 zählt der Markt Lappersdorf bereits mehr als 14.000 Einwohner. Es war ein richtiger Schritt, am 1. Juli 1988 im Zentrum des Ortes, im Gebäude am Kirchberg, eine Polizeiwache einzurichten. Seit dieser Zeit findet die Bevölkerung an den Werktagen einen Ansprechpartner für polizeiliche Belange.

Es ist das Bestreben der Polizei, neben der Erfüllung präventiver und repressiver Aufgaben auch ein Maximum an Bürgernähe zu gewährleisten. Polizeihauptkommissar Josef Rewitzer hat in den letzten acht Jahren diese Aufgabe mit Leib und Seele erfüllt. Polizeivizepräsident Thomas Schöniger war zu seiner Verabschiedung in das Rathaus Lappersdorf gekommen und lobte das Engagement von Rewitzer, der seine Aufgaben stets zur besten Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger und seiner Vorgesetzten erledigt hat. Josef Rewitzer war Ansprechpartner in den unterschiedlichsten Sicherheitsfragen, Streitschlichter und erledigte alle damit einhergehenden polizeilichen Sachbearbeitungen und Erhebungen für die gesamte Region.

In die Fußstapfen des 60-jährigen Rewitzer tritt der 55-jährige Polizeihauptkommissar Dieter Weidauer. Polizeivizepräsident Schöniger wünschte dem neuen Lappersdorfer Kontaktbeamten viel Freude, Erfolg und auch das notwendige Quäntchen Glück bei seiner Tätigkeit. Der Amtswechsel wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde begangen, zu der der Leiter der für das Gebiet der Marktgemeinde Lappersdorf zuständigen Polizeiinspektion Regenstauf, Erster Polizeihauptkommissar Ludwig Hastreiter, den Ersten Bürgermeister des Marktes Lappersdorf Christian Hauner begrüßen konnte. Polizeivizepräsident Schöniger bedankte sich in seiner Rede ausdrücklich bei Bürgermeister Hauner für die stets gute Zusammenarbeit mit der Polizei und die Unterstützung der Belange der Polizeiwache Lappersdorf.

Auch Bürgermeister Hauner dankte Rewitzer für die gewinnbringende Arbeit in Lappersdorf. Zudem äußerte sich Hauner ebenso erfreut, dass auch er sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit der etablierten Polizeiwache ist und begrüßte mit der Neubesetzung von Herrn Weidauer die Fortführung der Lappersdorfer Wache.