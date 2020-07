Polizei sucht Zeugen Lkw überholt Pedelec – Pedelec-Fahrerin stürzt und Lkw fährt weiter

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 16 Uhr, befuhr eine Frau, gefolgt von ihrem Partner, mit dem Pedelec beziehunsgweise Fahrrad, die innerörtliche Straße in Waldmünchen von Ast in Richtung Hirschhöf. Als sie sich circa auf Höhe der Hausnummer 86 befanden, wurden sie von einem orange- bis rotfarbenen Lkw mit Anhänger überholt. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands erschrak die Frau und stürzte.