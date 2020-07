Unfall 22-jähriger Mountainbiker prallt gegen Baum und wird mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein Mountainbike-Fahrer am Samstag, 25. Juli, gegen 10 Uhr, im Gemeindebereich Tegernheim zu. Der 22-Jährige kam hier kurz vor der Einmündung in den Schluchtweg auf der dortigen stark abschüssigen und unwegsamen Mountainbike-Strecke alleinbeteiligt zu Sturz und prallte mit dem Oberkörper gegen einen nach Windbruch am Boden liegenden Baum.