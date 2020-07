Kontrolle in Regensburg Knapp drei Promille – betrunkenen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 24. Juli, gegen 18 Uhr, beobachtete ein Zivilbeamter des PP Oberpfalz in der Berliner Straße einen Rollerfahrer, der mit einem Versicherungskennzeichen des Jahres 2019 in auffälliger Fahrweise unterwegs war.