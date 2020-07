Unfallflucht Unbekannter Autofahrer fährt Kinderfahrrad platt und haut ab

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 12 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer in Wörth an der Donau die Straße Hoher Rain in Fahrtrichtung Auweg. Dort kamen ihm Fußgänger entgegen, deshalb musste er nach links ausweichen. Hier kam es zum Unfall.