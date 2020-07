Hubschrauber im Einsatz 13-Jährige verletzt sich bei Reitunfall am Bein

Foto: 123rf.com

Am späten Mittwochnachmittag, 22. Juli, stürzte ein 13-jähriges Mädchen in einer Reithalle eines landwirtschaftlichen Anwesens vom Pony. Dabei wurde das Mädchen am Bein verletzt.