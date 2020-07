Hinweise erbeten Dieb klaut Fahrradständer samt Fahrräder von Pkw

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Einen Schaden von circa 4.000 Euro hat ein Bürger aus Hemau zu beklagen. Er hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. auf 21. Juli, sein Fahrzeug mit Fahrradträger und zwei darauf befindlichen Fahrrädern in Hemau in der Beratzhausener Straße geparkt.