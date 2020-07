Verkehrsunfall Betrunkener und führerscheinloser 44-Jähriger fährt durch Wiese und Weizenfeld und flüchtet dann zu Fuß

Foto: 123rf.com

Ein 44-jähriger Landkreisbewohner fuhr in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 21. Juli, die Kreisstraße von Schönleitend kommend in Richtung Bubach am Forst. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer angrenzenden Wiese.