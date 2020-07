Kontrolle in Tegernheim Radfahrer unter Alkoholeinfluss saß auf einem manipulierten Pedelec

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. Juli, um 1.45 Uhr, wurde in Tegernheim in der Hauptstraße ein Fahrradfahrer mit einem Pedelec von einer Polizeistreife zur Kontrolle angehalten.