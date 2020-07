Tragischer Unglücksfall Radfahrer (79) wird von Zug erfasst und tödlich verletzt

Foto: Alexander Auer

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am frühen Sonntagnachmittag, 19. Juli, am Bahnübergang in Matting in der Gemeinde Pentling. Ein 79-jähriger Radfahrer wurde beim Überqueren der Gleise vom Zug erfasst und dabei tödlich verletzt.