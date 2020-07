Nicht bezahlt Fahrgast erbricht sich ins Taxi und haut einfach ab

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Eine 53-jährige Taxifahrerin chauffierte am Sonntag, 19. Juli, gegen 2.30 Uhr, einen betrunkenen jungen Mann von Regensburg nach Wörth an der Donau. Nachdem es auf der Fahrt zu Problemen kam und der Mann sich ins Taxi erbrach, hielt die Fahrerin im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Regensburger Straße an.