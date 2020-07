Unfall im Landkreis Cham Baum stürzt auf fahrendes Auto – 53-Jährige leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 12.45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Lenkerin die Staatsstraße 2140 von Schwarzenberg kommend in Richtung Madersdorf. Im so genannten „Himmelreich“ brach zu diesem Zeitpunkt eine Buche in circa zehn Metern Höhe ab und stürzte dort auf den Pkw der Frau, die alleine auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte war.