Heftiger Aufprall Radfahrer fährt gegen geparktes Auto und muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 37-jähriger Regenstaufer am Mittwoch, 15. Juli, gegen 11 Uhr, in Regenstauf in der Lönsstraße gegen einen abgestellten Pkw.