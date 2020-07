Zeugen gesucht Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver und wird schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 13. Juli, gegen 21 Uhr, ereignete sich in Waldmünchen in der Ulrichsgrüner Straße an der Zufahrt zum Parkplatz der Fachklinik ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann aufgrund eines möglichen Ausweichmanövers mit entgegenkommenden Radfahrern mit seinem Fahrrad stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.