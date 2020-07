Trunkenheit im Verkehr 33-Jähriger fährt sich mit 2,3 Promille in der Böschung fest

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 14. Juli, um 0.45 Uhr, wurde der PI Cham mitgeteilt, dass sich ein schwarzer VW Passat Variant auf der Kreisstraße CHA17 in Cham rechts neben der Fahrbahn in der Böschung festgefahren hat und der Fahrer augenscheinlich stark alkoholisiert sei.