Zeugen gesucht Unbekannter zerkratzt nachts mutwillig mehrere Pkw im Regensburger Stadtwesten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Juli, zerkratzte ein bislang noch unbekannter Täter in Regensburg mindestens drei geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Die beschädigten Pkw waren unmittelbar hintereinander am rechten Straßenrand der Prüfeninger Straße ordnungsgemäß geparkt.