Bartagame gefunden Wer vermisst seinen Mini-Drachen?

Am Samstag, 11. Juli, gegen 19.50 Uhr, fand eine 36-jährige Regensburgerin eine Bartagame.

Regensburg. Der Mini-Drache hielt sich in der Schöneberger Straße im Regensburger Osten auf. Da bislang kein Besitzer bekannt ist, wurde er zur PI Regensburg Süd gebracht und seitdem hingebungsvoll versorgt. „Friedolin“ – so wurde das Reptil vorübergehend getauft – wärmt sich seitdem an seiner Wärmflasche. Sollte sich kein Besitzer ermittelt lassen, muss er in eine Reptilienauffangstation gebracht werden.

Die PI Regensburg-Süd erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001.