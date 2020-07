Badeunfall Ertrinkenden aus der Naab gerettet – 81-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Am Mittwoch, 2. Juli, gegen 15 Uhr, wurde ein 81-jähriger Schwimmer von einem aufmerksamen Zeugen bei Mariaort aus der Naab gerettet, als er das Bewusstsein verloren hatte. Er verstarb einen Tag später in einem Regensburger Krankenhaus.

Mariaort. Wie die Polizeiinspektion Nittendorf am Donnerstag, 2. Juli, berichtete, kam es am Mittwochnachmittag in der Naab bei Mariaort zu einem Badeunfall. Ein 81-jähriger Mann war ohnmächtig geworden und drohte zu ertrinken. Ein junger Mann zog ihn aus dem Wasser. Es sind sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort ist der Mann am Abend des Donenrstags, 2. Juli, verstorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.