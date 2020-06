Zeugen gesucht Unbekannter vergnügt sich öffentlich mit Gummipuppe

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 28. Juni, wurde eine Zeugin in der Bedelgasse in Regensburg auf eine Person aufmerksam. Der bislang unbekannte Herr war nackt und „bearbeitete“ auf öffentlicher Straße eine Gummipuppe.