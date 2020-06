10.000 Euro Schaden Zwei Auffahrunfälle nach gefährlicher Auffahrt auf die Autobahn

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 28. Juni, gegen 17 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer an der Anschlussstelle Regensburg-Pfaffenstein auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau auf. Dabei wechselte er so abrupt die Fahrstreifen nach links, dass es fast zu einem Unfall kam und der nachfolgende Verkehr deshalb stark abbremsen musste.