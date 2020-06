9.000 Euro Schaden 52-jähriger Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 27. Juni, gegen 10.40 Uhr, beabsichtigte ein 56-jähriger Kradfahrer, der auf der Staatsstraße 2153 in Fahrtrichtung Altenthann unterwegs war, bei Bibersbach in Brennberg nach links in Richtung Frauenzell abzubiegen. Der nachfolgende 52-jährige Kradfahrer übersah den anderen Biker und fuhr auf diesen auf.