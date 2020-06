Böse Überraschung Dachstuhlbrand sprengt Geburtstagsfeier

Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand schnell unter Kontrolle. Foto: Alexander Auer

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, feierten Anwohner eines Einfamilienhauses mit Gästen in der Buchenstraße in Zeitlarn gerade eine Geburtstagsfeier, als die Feierlaune plötzlich von einen Alarm schlagenden Brandmelder zerstört wurde.