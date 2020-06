Unfallzeugen gesucht Rettungswagen passiert Ampelkreuzung – Fahrzeug macht Platz und baut Unfall

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 24. Juni, kam es gegen 16 Uhr, in Regensburg an der Einmündung Amberger Straße/Chamer Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Stelle passierte ein Fahrzeug des Rettungsdienstes die Ampelanlage mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Um die Durchfahrt zu ermöglichen, machte ein Fahrzeugführer Platz und fuhr in die Kreuzung ein.