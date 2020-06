Ladendiebstahl Zwei Jugendliche beim Klauen erwischt

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 16.30 Uhr, versuchten zwei Jugendliche in einem Verbrauchermarkt in Wenzenbach, Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke im Wert von ungefähr sieben Euro ohne zu zahlen an der Kasse vorbei zu schmuggeln.