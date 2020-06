Auf der A3 erwischt Drogenvortest bestätigte den Konsum von Betäubungsmitteln

Foto: 123rf.com

Am Mittwochmorgen, 24. Juni, gegen 7.15 Uhr, kontrollierten Zivilfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 26-Jährigen, der mit seinem VW-Bus und vier Mitfahrern die Autobahn A3 bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Passau befuhr.