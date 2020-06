Ermittlungsverfahren eingeleitet Zwei Männer zu zweit auf einem Fahrrad – beide nach Sturz leicht verletzt

Am Dienstag, 23. Juni, gegen 12.45 Uhr, befuhren zwei Männer den Radweg entlang der Straubinger Straße in Regensburg mit dem Fahrrad. Hierfür benutzten der 20- und der 21-Jährige allerdings gemeinsam nur ein Fahrrad. Die Aufgaben eines Fahrzeugführers erledigten sie arbeitsteilig, indem einer lenkte und der andere in die Pedale trat.