Strafverfahren eingeleitet Polizei hält E-Scooter-Fahrer mit 1,5 Promille an

Mit rund 1,5 Promille intus wurde am frühen Donnerstagmorgen, 25. Juni, in der Andreasstraße in Regensburg ein 39-jähriger Regensburger mit dessen E-Scooter angehalten.