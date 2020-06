Die Polizei sucht Zeugen Aggressionen an einem VW Multivan ausgelassen – 8.000 Euro Schaden

Foto: Polizei Bayern

Einen Schaden von circa 8.000 Euro hat ein Autobesitzer zu beklagen, der sein Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag, 22. auf 23. Juni, in Nittendorf im Ebenwieser Straße in Sportplatznähe abgestellt hatte.